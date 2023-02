Un concorso fotografico per i 50 anni del liceo Spezia

Un concorso fotografico per festeggiare il 50mo anniversario del Liceo Statale "Giorgio Spezia”. L’iniziativa promossa dall’Istituto domese è riservata a tutti gli studenti delle scuole del Vco, di ogni ordine e grado.

La scadenza per l'invio delle immagini e del modulo di iscrizione è il 7 aprile. Il tema del concorso, spiegano dalla scuola “vuole mettere in evidenza il legame tra i ragazzi e la terra del Verbano Cusio Ossola. Le immagini dovranno pertanto contenere come segno distintivo uno o più elementi che le che possano ricondurre al territorio del VCO”.