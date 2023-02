FKT, nuova sfida per Marcello Ugazio: in velocità da Genova al Monte Bianco

Si è svolta nel bellissimo contesto della Baita Motti di Domobianca365 la conferenza stampa di presentazione del tentativo di FKT di Marcello Ugazio sul tratto Genova Monte Bianco.

Alla serata erano presenti, oltre che al forte Atleta del Team Scarpa Marcello Ugazio, Marino Giacometti, da tutti riconosciuto come il “padre” dello Skyrunning, colui che ha coniato questo termine e lo ha reso popolare grazie alle tante imprese sportive ed attuale Presidente della ISF International Skyrunning Federation, la federazione di riferimento dello Skyrunning Mondiale, Nico Valsesia, ciclista, runner e campione di endurance che ha fatto del suo motto “La fatica non esiste” un marchio di fabbrica: Nico è l’attuale detentore del Record FKT Genova Monte Bianco; Ivan Svilpo, esperto in ambito di organizzazione di eventi; Ivan è stato l’organizzatore dei Campionati Mondiali di Skyrunning che si sono svolti in Val D’Ossola la scorsa estate, a lui è affidata tutta la gestione logistico organizzativa di questo evento.



Numeroso il pubblico ed i giornalisti accorsi a questa conferenza che è iniziata con un Apericena per poi proseguire con una bellissima serata di Sport, Sportivi e Montagne.