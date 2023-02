Fondazione Comunitaria, un bando per iniziative socio-assistenziali

Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico, grazie alle collaborazioni avviate negli ultimi anni con i Club di Servizio locali, ha pubblicato il bando “Un service condiviso”.

Il bando prevede un budget disponibile pari a 40.000 euro per sostenere iniziative in ambito socio assistenziale che coinvolgano il territorio del Vco. “In particolar modo, considerato il delicato momento socio economico, verrà data rilevanza a progetti dedicati all’erogazione di beni e/o servizi a sostegno di persone e famiglie in particolare situazione di svantaggio”.

I progetti dovranno essere presentati da una rete di minimo tre enti e sviluppare attività che presentino i requisiti descritti nel regolamento del bando (disponibile sul sito della Fondazione https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-un-service-condiviso/).

I contributi erogabili non potranno superare l’80% del costo totale di progetto, fino a un massimo di 40.000 euro, liquidabili in tre fasi, come anticipazione iniziale e successivi acconti a seguito dell’invio della rendicontazione.

L'iniziativa è realizza d'intesa con: Leo Club Cusio Ossola,Lions Club Domodossola, Lions Club Omegna, Lions Club Verbania, Lions Club Verbano Borromeo, Kiwanis Club Domodossola, Kiwanis Club Verbania, Rotary Club Pallanza Stresa, Rotaract Pallanza Stresa, Soroptimist Club del Verbano.

Per quanto riguarda le scadenze il progetto va inviato entro il 5 aprile 2023 e rendicontato entro il 1 dicembre 2024. La candidatura dovrà essere presentata registrandosi nell’area riservata del sito della Fondazione, dove dovranno accreditarsi anche gli enti partner di progetto.

Per maggiori informazioni www.fondazionevco.org