Biblioteca Contini, Piergiorgio Vigliani presenta il giallo 'L'ombra del destino'

“Arduino Venisio esiste” è la potente affermazione identitaria dell’ultimo personaggio letterario uscito dalla penna di Piergiorgio Vigliani nel suo 'L’ombra del destino' edito da Robin Edizioni.

Siamo in una Torino multietnica e Arduino Venisio è un anziano professore in pensione che tiene corsi di italiano per stranieri; quando viene a sapere che un suo studente è stato ucciso si improvvisa investigatore per scoprire la verità. Da quel momento, per lui e per il lettore, comincerà un’indagine che lo porterà ad affrontare ostacoli e pregiudizi per risolvere il caso.

Per chi volesse saperne di più, venerdì 17 febbraio, alle ore 17.30, si terrà un incontro con l’autore alla Biblioteca Contini di Domodossola.

Vigliani, torinese d'origine e ossolano d'adozione, presenterà in dialogo con la scrittrice Silvana Da Roit la sua terza fatica letteraria, dopo 'La linea invisibile' e 'Il gioco della mangusta'.

“Sarà un’occasione -è l'invito della biblioteca domese- per conoscere questo nuovo personaggio che si affaccia sul panorama del giallo italiano, pronto a risolvere il mistero che si trova davanti con la sua carica di simpatia e originalità”.