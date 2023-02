Malesco, sala gremita per il documentario made in Ossola 'Gente di Contrabbando'

Ricordare, per non dimenticare. Ricordare per tramandare, evitando che tutto finisca nell’oblio. È legato al fenomeno del contrabbando il documentario che è stato presentato venerdì sera a Malesco, in una sala del cinema gremita.

'Gente di Contrabbando - Storie di fatica, di resilienza e libertà' è stato realizzato dalla casa di produzione cinematografica ossolana Lutea, insieme all'Associazione Culturale DomoMetraggi e affronta il tema degli spalloni e del contrabbando di necessità, quello che in passato in Ossola in tanti hanno praticato. Un contrabbando di necessità, ribadiamolo ancora, ovvero dettato dalla fame, questo iniziato ai primi dell'Ottocento, quando le disposizioni delle autorità napoleoniche, interrompono di colpo i liberi scambi con la Svizzera ai quali erano abituati i valligiani. E che si è protratto fino agli anni Cinquanta del secolo scorso.

Di qua e di là dal confine viaggiavano così, di “sfroso”, soprattutto riso, caffè, tabacco zucchero. Il tutto con il semplice scopo di portare a casa qualche soldo per poter garantire un pasto alla famiglia. E nel viaggio con la bricolla il pericolo era sempre in agguato: dal rischio di cadere in qualche burrone a quello di venire acciuffati direttamente dalla Guardia di Finanza o dalle guardie svizzere (finendo in questo caso in prigione a Bellinzona).

Il documentario 'Gente di Contrabbando' ha una durata di 30 minuti ed è stato realizzato dalla giornalista e scrittrice di Masera, Arianna Giannini, sotto la regia di Marzio Bartolucci (fotografia e montaggio: PixelPro Video Produzioni). Tante le testimonianze raccolte, come quelle di Benito Mazzi, compianto cantore della Valle Vigezzo e a Franco Sgrena, partigiano ed ex contrabbandiere, anch’egli recentemente scomparso. Ma preziosi sono pure i contributi di storici quali Pier Antonio Ragozza e Vasco Gamboni.

La serata, introdotta dalla giornalista Arianna Parsi, ha visto nei saluti istituzionali gli interventi del vicepresidente della Provincia, Rino Porini, del consigliere regionale Alberto Preioni, e dell'europarlamentare Alessandro Panza. A prendere la parola anche Nori Botti, dell'Associazione Sentieri degli Spalloni.

Dopo questa prima visione il documentario, vista l’accoglienza riservatagli a Malesco, è destinato sicuramente a fare strada, diventando uno strumento storico di grande valenza. “Verrà anche messo a disposizione degli enti e associazioni che vogliano organizzare delle proiezioni: in questo caso chiediamo solo un piccolo rimborso spese, che utilizzeremo per la produzione di nuovi progetti – spiega Marzio Bartolucci -. Poi, a partire da marzo sarà disponibile un cofanetto con un dvd e una chiavetta usb per chi volesse acquistare una copia privata del documentario”.

Maggiori informazioni sul sito www.luteaproduzioni.it