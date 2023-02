Cave Giovanna al lavoro in Svizzera per riqualificare la viabilità

‘’Stiamo lavorando a un progetto molto importante: lo sviluppo, in Svizzera, della linea tranviaria che collega Losanna al centro universitario’’. Così scrive online sulla sua pagina Linked-In la società Cave Giovanna, una delle prime attività estrattive nate in Ossola. Un lavoro oltre confine, che può rappresentare una ‘vetrina’ per l’azienda, i suoi prodotti ma anche per la pietra ossolana all’estero.

‘’Si tratta di un progetto di riqualificazione della viabilità cittadina, che ci impegnerà ancora per un paio d'anni’’ aggiungono dall’azienda che ha sede a Domodossola. Al momento è stata ultimata la realizzazione della tratta che da Losanna porta a Renens e l’azienda ossolana sta lavorando al terzo lotto. ‘’L'opera – si legge - vede l'utilizzo del serizzo, materiale tra quelli che lavoriamo maggiormente richiesto e apprezzato, sotto forma di cordoli di diverse dimensioni, coerenti stilisticamente con la tipologia utilizzata in questa parte della Svizzera’’.