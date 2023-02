Successo per il Carnevale Maleschese: venerdì sera il gran finale

Si avvia alla conclusione la 143esima edizione del Carnuà de Melesk che ha già riscosso un grande successo.

A confermarlo è direttamente il presidente, Daniele Muntoni . “Siamo molto soddisfatti per la grande affluenza registrata durante le serate di venerdì e di sabato e poi per la sfilata di domenica, con la partecipazione della scuola materna e della primaria, del gruppo mamme di Malesco coordinate dal Gruppo I Love Baby Dance, del gruppo carnevale di Druogno e di Finero, dei rappresentanti del Carnevale di Domodossola, con il Togn e la Cia, oltre che della Tambur Band e del Gruppo Folk di Masera”.

La festa si era aperta venerdì sera con l’uscita del giornalino umoristico 'Ul tepiè' e la consegna delle chiavi del paese al Re e alla Regina del Carnevale. “È andata molto bene anche sabato in piazza Sostine con il tradizionale risotto e luganiga e la partecipazione delle fisarmoniche dei nostri amici della Valle Cannobina” va avanti Muntoni.

Oggi pomeriggio protagonista è stato invece il consueto “Carnuà di gugnitt”. Per venerdì è atteso il gran finale: appuntamento alle 21 in piazza per bruciare il “Pupulaz”, la maschera simbolo del carnevale maleschese.

Questi i numeri vincenti dell’estrazione a premi: 1704-1029-2925-5185-2824-2307-4257-467-2543-1760-2098-1520-3391-5873-2863-67-1285-4418-4319-2688-3332-1087-2367-2503-3674-1394-1514-3419-934-3141. Per il ritiro dei premi: supermercato Pam di Craveggia entro il 13 agosto 2023 (tranne il secondo premio che può essere ritirato presso il supermercato Sigma di Malesco, concordando la data).