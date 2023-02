M5S al lavoro per favorire la nascita delle Comunità energetiche

“Velocizzare e agevolare l’avvio delle comunità energetiche in Piemonte. È l’obiettivo della proposta di legge, a prima firma Sacco, approdata nelle scorse settimane tra i banchi della III Commissione regionale.

La norma vuole essere uno strumento di supporto per le amministrazioni, le imprese ed i cittadini che scelgono di puntare sulle comunità energetiche e che già potrebbero beneficiare di circa 280 milioni di euro del PNRR destinati a realizzare gli impianti. Risorse, queste, che non saranno utilizzabili per le attività di consulenza. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di concentrare la nostra proposta di legge sul supporto alla progettazione, fondamentale per dare avvio alle diverse iniziative sul territorio e facilitare l’accesso al credito delle comunità energetiche. Importante sarà lavorare sulla ricerca di fondi europei per integrare le somme già messe a disposizione dalla Regione.

Le comunità energetiche, gruppi organizzati per la produzione e lo scambio di energia rinnovabile, sono la scelta giusta per il futuro. Da un lato ci consentono di risparmiare in bolletta e ridurre le importazioni di combustibili fossili, dall’altro creano un consistente beneficio economico e ambientale per il territorio.

Le prime esperienze già avviate in Piemonte hanno dato risultati positivi, ma quanto fatto fino ad oggi non basta. Domani depositeremo in Regione una mozione per chiedere alla Giunta Cirio di promuovere ulteriormente le comunità energetiche sul territorio, con la creazione di uno sportello informativo ad hoc, e di attivarsi nei riguardi del Ministro del MASE Pichetto Fratin per la pubblicazione urgente del decreto ministeriale “Energia condivisa”, che prevede la possibilità di cumulare la detrazione fiscale e la tariffa incentivante, e per l’attuazione da parte di ARERA delle modalità per lo scorporo dell’energia condivisa in bolletta”.

Così in una nota stampa i consiglieri regionali Sean Sacco, Ivano Martinetti, la capogruppo regionale Sarah Disabato e la senatrice Elisa Pirro.