Trontano, la Pro Loco va alle elezioni e cerca volontari

La Pro Loco di Trontano va alle elezioni e cerca volontari. Il termine per presentare le candidature è il 28 febbraio. A marzo si terrà l’assemblea e saranno rinnovate le principali cariche per il prossimo consiglio che resterà in carica fino al 2026.

La Pro Loco nata nel 1996 rappresenta mente e braccio operativo per iniziative che contribuiscono allo sviluppo turistico di Trontano anche fuori dall’Ossola, su tutte la Sagra del Fungo che si svolge a settembre, Calici sotto le stelle ad agosto, l’incontro Italo-svizzero per la giornata della raclette in primavera in collaborazione con una delegazione del Simplon Dorf e poi le iniziative per il Natale e il Carnevale.

Il presidente uscente Ettore Antonietti accetterebbe e quello che per lui sarebbe il settimo mandato, ma ammette di essere disposto a farsi da parte se ci fosse qualche giovane pronto a ricoprire l’incarico. La Pro Loco è un’associazione molto viva in paese e dopo i due anni di stop per la pandemia l’estate scorsa ha ripreso con grande successo la Sagra del Fungo.

“Lanciamo un appello – dice Antonietti - se qualche giovane vuol entrare a far parte dell'associazione per portare avanti le iniziative in corso e contribuire a crearne di nuove ben venga”. Chi fosse interessato ad entrare a far parte della Pro Loco di Trontano è invitato a presentare la propria candidatura entro il 28 febbraio comunicando nominativo e codice fiscale tramite whatsapp ai seguenti contatti 345-9708849, 348-0064516, 349-7084541 333-3651202.