Cai, Alberto Rollo in libreria con 'Il grande cielo. Educazione sentimentale di un escursionista'

«Davanti a quelle Alpi eravamo arrivati in moto. E da lì in poi? Ci metteva la sensibilità del maestro, sapeva raccontare, ma non faceva nomi. Mio padre diceva che ci saremmo venuti quando avrei potuto calzare degli scarponi. Indicava una cima e mi faceva immaginare la difficoltà, la fatica, il mistero. E più immaginavo, più sentivo crescere il desiderio di cercare una strada e cominciare a salire».

Queste le parole di Alberto Rollo riportate nella quarta di copertina del suo nuovo libro Il grande cielo. Educazione sentimentale di un escursionista, che esce oggi per la collana di narrativa "Passi" di Ponte alle Grazie e Club alpino italiano.



Un'avventura mai diventata prestazione sportiva