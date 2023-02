Malesco, una conferenza sulla pittrice Frida Kahlo

A Malesco una conferenza per presentare la figura della pittrice messicana Frida Kahlo. L'iniziativa, promossa dal Club del Libro, si svolgerà il 15 febbraio alle 20:45 presso la sala Trabucchi.

In collaborazione con l'ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit e la Pro Loco di Villette sarà poi proposto l'11 marzo un viaggio a Losanna, in Svizzera, per visitare la mostra immersiva dedicata proprio a Frida Kahlo. La giornata proseguirà alla scoperta della storia locale al Castello di Chillon. (I dettagli sono visibili nella locandina in allegato).

(Nella foto Frida Kahlo in una delle foto scattate dal padre Guillermo nel 1932)