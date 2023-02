Una capatina a Domodossola per il dj di levatura nazionale Alessandro Basciano che lo scorso sabato 12 febbraio ha passato una serata al Moss Pizza & Restaurant in via Ceretti.

Il dj, reduce da Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, è passato a trovare il suo amico e gestore del locale Luca Moschella.

Con lui la compagna Sophie, anch'essa reduce dal GF lo scorso anno, a breve la vedremo sul piccolo schermo in compagnia di Paolo Bonolis ad 'Avanti un altro'.