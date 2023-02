Vogogna, il sindaco Stefanetta: "Porterò con me 14 anni preziosi che tanto mi hanno dato"

“Dopo 14 anni di impegno amministrativo la mia avventura a Vogogna giunge al termine”. Lo ha annunciato pubblicamente via social, intorno alle 9 di questa mattina, il sindaco del Comune ossolano, Marco Stefanetta.

Stefanetta spiega: “Ho ricevuto una importante offerta di lavoro che non mi consente di poter assolvere la funzione di Sindaco, assicurando la dovuta presenza e l’impegno in municipio e nelle sedi istituzionali come Vogogna e i vogognesi meritano.

Nelle prossime settimane porterò in approvazione il bilancio in consiglio comunale e poi rassegnerò le dimissioni.

Chi mi conosce sa quanto questa decisione sia per me sofferta. Sono entrato in consiglio comunale a 20 anni nel 2009, da allora un bellissimo percorso personale che mi ha visto crescere nella e grazie alla mia comunità.

In questi anni ho cercato di dare tutto quello che avevo, sia in termini di professionalità sia in termini di impegno e abnegazione quotidiana.

Non sta a me giudicare il lavoro svolto, prima da consigliere comunale e negli ultimi quattro da Sindaco, ma sento la necessità di ringraziare tutti i consiglieri comunali, gli assessori e i dipendenti che mi hanno accompagnato in questi anni così intensi.

Ci sarà modo e tempo di fare il bilancio di quanto siamo riusciti a fare per Vogogna in questi quattro anni, oggi è il tempo dei saluti e dei ringraziamenti.

Sono stati quattro anni impegnativi, prima il Covid e poi l’alluvione.

Porterò con me, nella nuova fase della mia vita, 14 anni preziosi che tanto mi hanno dato e per i quali sarò sempre grato per la fiducia di chi ha creduto in me.

È stato faticoso e impegnativo, ma soprattutto è stato un privilegio ed un onore poter essere il vostro Sindaco.

Il mio impegno e la mia passione per Vogogna non verranno meno, troverò sicuramente il modo per poter essere utile alla mia comunità.

Grazie a tutti, di tutto”.