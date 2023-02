“Fauna alpina va tutelata, no all’ennesimo regalo alla lobby dei cacciatori”

“L’ennesimo regalo alla lobby venatoria in Piemonte. È l’obiettivo della Giunta regionale che, con la legge Omnibus, mira ad estendere la caccia ad alcune specie selvatiche anche sui terreni coperti da neve. Parliamo dei Tetraonidi, una sottofamiglia di uccelli della famiglia dei Fasianidi che comprende la pernice bianca e il fagiano di monte, la prima ritenuta specie vulnerabile e la seconda specie minacciata. I capi rimasti sono pochissime migliaia e ovunque sono in diminuzione, anche a causa del cambiamento climatico. Invece di intervenire per la salvaguardia della fauna alpina, la Giunta Cirio ancora una volta strizza l’occhio ai cacciatori e sorride al far west delle doppiette. Una decisione scellerata per l’ecosistema piemontese che contrasteremo chiedendo un passo indietro”.

Così in una nota stampa la capogruppo regionale M5S Piemonte Sarah Disabato.