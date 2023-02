Trenord: possibili disagi per i pendolari di Novara e Vco

Un nuovo sciopero dei treni è previsto per il 19 marzo e potrebbe causare disagi ai pendolari di Novara e Vco. Il personale mobile di Trenord ha annunciato l'agitazione, che rischia di influire sui treni dalle 3 del 19 alle 2 del 20 marzo. Il servizio regionale e suburbano, incluse alcune tratte come Domodossola-Milano e Novara-Saronno-Milano, potrebbero subire cancellazioni, variazioni e/o ritardi. La lunga percorrenza aeroportuale, tuttavia, non è interessata dallo sciopero.