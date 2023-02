Impianto biogas, nasce il Comitato Comunità della Bassa Ossola

Nasce il Comitato Comunità della Bassa Ossola. Si è costituito il 7 febbraio dopo due partecipate assemblee che si sono svolte al salone ex Latteria di Cuzzago tra residenti di Cuzzago, Nibbio e Ornavasso.

“Il Comitato -spiega l'associazione- si pone lo scopo di difendere la qualità della vita e gli interessi degli abitanti delle Comunità coinvolte puntando ad un ottimale assetto e ad una corretta ed equilibrata gestione del territorio. Il Comitato intende promuovere tutte le iniziative utili e necessarie, se del caso anche giudiziarie, per la ricerca di soluzioni alle problematiche delle Comunità aderenti, la difesa della qualità della vita, la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, tutela e miglioramento della qualità ambientale e idrogeologica, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse”.

Il presidente è Claudio Tobia, che in una nota agli organi d'informazione intende rimarcare come “il comitato non si è costituito 'contro' qualcuno o qualcosa ma a seguito della volontà della Provincia di realizzare un impianto per produzione di biogas all’interno delle comunità in oggetto senza aver preventivamente coinvolto né informato gli abitanti delle aree interessate. Questo 'modus operandi' mostra una grave carenza istituzionale verso chi vive nelle aree che vedono al loro interno la 'location' del progetto”.