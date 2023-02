Frammenti di memoria, a Domodossola la mostra 'Olocausto del Lago Maggiore' e il film 'Concorrenza sleale'

Proseguono gli appuntamenti della seconda edizione della rassegna 'Frammenti di memoria'. Il 17 febbraio dalle 20:30 al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola inaugura la mostra dal titolo 'Olocausto del Lago Maggiore', curata dall'Istituto storico Piero Fornara. Dopo i saluti istituzionali la serata inaugurale sarà aperta dalla dottoressa Margherita Zucchi, curatrice del Museo della Resistenza Alfredo Di Dio di Ornavasso.

L'esposizione sarà visibile fino all'11 marzo 2023 negli orari di apertura del Collegio. Le scuole potranno prenotare le visite guidate scrivendo a didattica@isrn.it.

La serata proseguirà con il percorso cinematografico “Cinememoria” dedicato al cinema concentrazionario curato dalla Società Filosofica Italiana sezione di Verbania e dall’Istituto Storico della Resistenza “P. Fornara” di Novara e del Verbano Cusio Ossola, con la proiezione del film Concorrenza Sleale, prodotto nel 2001 e diretto da Ettore Scola.



Nella Roma del 1938, Umberto Melchiorri e Leone Della Rocca sono due commercianti di stoffa che lavorano sulla stessa via. I due sono in concorrenza ma il loro pessimo rapporto subisce un cambiamento radicale dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia.

La proiezione sarà introdotta da Michele Rizzi, Presidente della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania e da Federica Caniglia, collaboratrice della sezione didattica dell’Istituto Storico della Resistenza. Il percorso cinematografico può valere come proposta di aggiornamento formativo.

La rassegna 'Frammenti di memoria' è organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara di Novara e del Verbano Cusio Ossola, con la collaborazione e il patrocinio dell’ Istituto Nazionale F. Parri, della Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e VCO, della Città di Verbania, della Città di Domodossola, della Biblioteca Civica P. Ceretti di Verbania, della Società Filosofica Italiana sezione di Verbania, della Casa della Resistenza di Verbania, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verbania, dell’IIS L. Cobianchi di Verbania, dell’Associazione per lo Sviluppo della Cultura di Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola - E.T.S (ARS. UNI.VCO), del Centro di Documentazione Europea del Verbano Cusio Ossola, dell’Associazione dei laureati dell’Università del Piemonte Orientale (UPO ALUMNI), del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Associazione “Progetto Memoria” di Roma, dell’Associazione Arcigay “Nuovi Colori” di Verbania, del Museo della Resistenza Alfredo Di Dio di Ornavasso, di Anpi Comitato Provinciale di Verbania e Comitato Provinciale di Novara, della F.I.V.L e con la collaborazione della S.MS. G. Floreanini di Domodossola e del teatrino al Forno del Pane fondato da Giorgio Buridan.