Partenza sprint per il mercato italiano e piemontese dell’auto nel 2023: a gennaio, stando ai dati più recenti del ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 128.301 auto, il 18,96% in più dello stesso mese del 2022. E in questo quadro bene il Piemonte e, in parte, anche la provincia del Vco. Non si ferma, quindi, la serie positiva iniziata sul finire dello scorso anno, dopo ben 13 cali consecutivi, in parte causati dall’emergenza Covid.

I numeri ricordano anche che rispetto al gennaio 2019, cioè alla situazione ante-pandemia, si registra un calo del 22,4%, un dato che secondo gli esperti “ridimensiona, ma non annulla la valenza positiva di questo inizio d’anno”. “E’ legittimo attendersi – così si legge – che continui la serie positiva, ma questo non significa che il mercato automobilistico italiano stia per superare la gravissima crisi apertasi nel 2020 con la pandemia”.

A farla da padrone il gruppo Stellantis che ha immatricolato a gennaio in Italia 43.342 auto, il 12,3% in più dello stesso mese del 2022. In ripresa, si diceva, anche il mercato del Vco che, seppur tradizionalmente fanalino di coda a livello piemontese nelle vendite, ha dato cenni di ripresa.