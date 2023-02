Al via il Carnevale al Badulerio

Carnevale al Badulerio o meglio al circolo "Cit Paris". Un locale storico il cui nome è strettamente legato ai primi abitanti della frazione.

Il programma prevede questa sera (16 febbraio) alle 20 l’assaggio di polenta, salamini cotechino e lenticchie per prenotazioni 340-6677959 a seguire karaoke e musica.

Domenica 19 alle 11.30 inizio distribuzione polenta, salamini e gorgonzola e frittelle della Emma. Alle 16 seconda distribuzione. Martedì 21 alle 11 prima distribuzione di polenta, salamini, gorgonzola e frittelle. Alle 14.30 concorso mascherato per bambini iscrizioni gratuite e alle 16 seconda distribuzione di polenta, salamini, gorgonzola e frittelle della Emma.

Il Carnevale al circolo del Badulerio col classico concorso delle mascherine dedicato ai più piccoli è sempre una tradizione molto sentita dai domesi. In passato c’è stato un periodo in cui a causa una crisi di quello cittadino, il carnevale domese s’è incentrato su quello del quartiere.

“Cit Paris” come riferisce nel libro 'Cit Paris' Gianni Reami era il nome di una località che ospitava un’antica osteria e si era poi esteso all’intero rione. “L’accenno parigino pare fosse legato al più generico appellativo Francia attribuito ad una zona del quartiere o forse ad un solo edificio in fondo via Zara dove abitava nonna Lisa sposa ad un baduleriano soprannominata però Francia a causa una sua presunta origine transalpina. Madre di sei femmine e un maschio la sua discendenza aveva caratterizzato il quartiere. È dalle figlie della Francia che deriva quel nome 'Cit Paris' che caratterizza ancora oggi tutto il quartiere”.