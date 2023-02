Pellegrinaggio in terra santa per un gruppo di ossolani

Sono tornati la notte scorsa gli ossolani che accompagnati dai sacerdoti don Massimo Bottarel e don Paolo Cavagna hanno partecipato ad un pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dalle parrocchie di Villadossola, di Cosasca e Beura.

I 35 pellegrini sono partiti l’8 febbraio; un incontro con la storia, la cultura e soprattutto la fede nella culla della cristianità. Hanno pregato in particolare per la pace in Russia, in Ucraina e nel mondo, per le popolazioni della Turchia e Siria e colpite dal terremoto.

A Gerusalemme i pellegrini ossolani hanno riabbracciato don Paolo Pessina, per 25 anni parroco di Vogogna. che da settembre dello scorso anno è andato a vivere un’esperienza in Terra Santa.