Le autorità svizzere più propense ad abbattere i lupi

‘’Le autorità elvetiche stanno facilitando l'uccisione dei lupi, la cui popolazione in Svizzera è destinata a raggiungere i 350 esemplari in Svizzera entro il 2025’’. Lo scrive Swissinfo. Che riporta anche come l'organizzazione Gruppo lupo svizzero non sia d’accordo e sia ricorsa alle vie legali dopo l'abbattimento di tre lupi lo scorso anno.

Uno è stato abbattuto da un guardiacaccia della Svizzera occidentale il 27 novembre, altri due lupi sono stati abbattuti nel cantone dei Grigioni e nel Vallese.

‘’Le autorità elvetiche – scrive Swissinfo - stanno allentando le regole per l'uccisione dei lupi. Questa settimana, il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ha approvato una mozione a favore della soppressione di un branco che in quattro anni ha predato 236 animali nel Beverin, e ha snellito le procedure per abbattere i lupi problematici’’.