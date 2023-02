WhatsApp lancia 4 nuovi funzioni, migliora l'invio di foto e documenti

Dopo quelle degli scorsi mesi WhatsApp lancia 4 nuove funzioni, le novità riguardano in particolare l'invio di documenti e foto ma anche avatar e chat di gruppo.

Meta di Mark Zuckerberg ha recentemente descritto le nuove funzionalità, già disponibili per Android ad app aggiornata. Per quanto riguarda le chat collettive ora è possibile avere più spazio per descrivere i gruppi che si creano. Aggiornata poi, perché in realtà già presente, la funzione per la creazione di avatar.

Le due novità più rilevanti riguardano invece: la possibilità di aggiungere didascalie ai documenti che si inviano, utile non solo per descriverli ma anche a ritrovarli facilmente in seguito attraverso il motore di ricerca interno, e di inviare sino a 100 foto oppure video in una sola volta, più del triplo rispetto al limite precedente, fissato a 30.