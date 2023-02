Atti vandalici a Premosello, la minoranza chiede più telecamere

In riferimento ai gravi e ripetuti atti di vandalismo abbiamo chiesto al Sindaco, attraverso una interrogazione con richiesta di risposta scritta, quali azioni ha intrapreso, in qualità di ufficiale di governo, per contrastare il dilagare di queste azioni deprecabili e non tollerabili oltremodo.

Abbiamo ritenuto opportuno porre all’attenzione del Sindaco il tema di una implementazione del sistema di videosorveglianza che risulterebbe di fondamentale importanza e di utilità per le forze dell’ordine e rappresenterebbe un valido deterrente contro azioni di vandalismo e di microcriminalità in genere, tenuto conto, anche e soprattutto, delle risorse economiche messe a disposizione annualmente dal Ministero dell’Interno.

Riteniamo che ogni azione intrapresa per migliorare il controllo del territorio (potenziamento dell’azione della nostra polizia municipale e/o delle forze dell’ordine, partecipazione a bandi per implementazione del sistema di videosorveglianza) sarà utile per migliorare la sicurezza dei nostri concittadini e troverà in noi il massimo appoggio dal punto di vista amministrativo.

Interrogazione

Il sottoscritto consigliere Monti Andrea in qualità di capogruppo di minoranza, premesso che la S.V., risulta ufficiale di governo avendo autorità in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico

rilevato che questi ultimi mesi si sono verificati numerosi atti di vandalismo che hanno interessato anche beni pubblici comunali

rilevato che gli vandalici sono stati perpetrati, sostanzialmente, in zone centrali dell’abitato di Premosello-Chiovenda e Cuzzago

rilevato che in questi giorni, cittadini di Premosello-Chiovenda lamentano la presenza di veicoli che percorrono ad elevata velocità le vie anche all’interno dell’abitato di Premosello-Chiovenda

osservato che con Decreto 21 ottobre 2022 il Ministero dell’Interno ha dato la possibilità di richiedere finanziamenti statali finalizzati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (la richiesta andava presentata entro il 31 dicembre 2022)

osservato che è necessario implementare il controllo del territorio da parte della polizia municipale e/o da parte delle forze dell’ordine, al fine di prevenire ulteriori atti vandalici

osservato che gli atti vandalici hanno riguardato anche due defibrillatori esterni automatici (DAE) posizionati rispettivamente uno in Piazza Municipio a Cuzzago ed uno in Piazza Bolzani (fatto avvenuto nel luglio del 2022)

osservato che l'apertura del DAE risulta allarmata

interroga la S.V. per conoscere

le azioni che si intendono intraprendere o che si sono intraprese in riferimento ai fatti incresciosi e ripetuti che si sono verificati e si stanno verificando sul nostro territorio comunale ed in particolare:

Ÿ Se e con quale modalità sono stati informati dei fatti le autorità provinciali di pubblica sicurezza ed in particolar modo il Prefetto del Verbano Cusio Ossola

Ÿ Quali riscontri si sono avuti dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine a quanto avvenuto e quali interventi di controllo del territorio sono stati previsti

Ÿ quali disposizioni la S.V. ha impartito alla polizia municipale per aumentare il controllo e la vigilanza sul territorio

Ÿ Se e con quali modalità la S.V. e l’amministrazione comunale intende procedere con l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza iniziato con la precedente amministrazione comunale , tenuto conto degli stanziamenti che, annualmente, vengono erogati dal Ministero dell’Interno per questi tipi di intervento.

Ÿ Se e quali misure sono state adottate per ripristinare il funzionamento dei DAE e se prima degli atti vandalici si era proceduto con le opportune manutenzioni al fine di garantire il funzionamento del sistema di allarme degli apparecchi stessi

In attesa di un riscontro alla presente si auspica che la S.V. sia intervenuta con decisione per contrastare con ogni mezzo questi comportamenti deplorevoli che causano danni a strutture pubbliche e che,in alcuni casi, possono mettere a rischio la sicurezza dei nostri concittadini i quali si trovano a percorrere le vie interne dei nostri centri abitati.

Qualora la S.V. non abbia ,ad oggi, intrapreso alcuna iniziativa il sottoscritto richiede un intervento in tal senso anticipando che ogni azione ferma e decisa volta all’identificazione dei responsabili di tali fatti e finalizzata ad impedire il ripetersi di quanto accaduto troverà il convinto appoggio del sottoscritto e dell’intero gruppo di minoranza

Premosello-Chiovenda li,18 febbraio 2023

Il capogruppo di minoranza consigliare

Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago

Monti Andrea