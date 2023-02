Malesco: approfitta della lite tra due clienti di un bar e ruba un portafogli

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno individuato e denunciato un uomo per furto aggravato, avvenuto in un bar lo scorso dicembre. Pochi giorni prima di Natale, infatti, la dipendente di un bar ha chiesto l’intervento dei Carabinieri per una lite tra avventori.

All’arrivo dei militari gli animi si erano già placati, finché uno dei due non si è accorto che il proprio portafogli, contenente documenti e una cospicua somma di denaro, frutto di una vincita appena realizzata nel locale stesso, era sparito, accusando il rivale di averglielo sottratto e riaccendendo cosi la lite.

Attraverso la visione delle immagini di video sorveglianza, i Carabinieri, hanno accertato che il portafogli era stato sottratto da una terza persona estranea alla lite e che, approfittando della confusione era uscito dal locale. Le successive indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare l’autore del furto, un 34 enne della Val Vigezzo con precedenti, che è stato quindi denunciato.