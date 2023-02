Tentata truffa, un'altra famiglia di Vogogna contattata dai malviventi

Erano sicuramente in zona i truffatori che hanno cercato di raggirare una donna con la scusa del famigliare colpevole di aver causato un incidente grave. Infatti oltre alla donna, un'altra famiglia residente a Vogogna ha ricevuto la stessa telefonata con la quale i truffatori chiedevano soldi ‘’per far fronte ai primi problemi che stanno sorgendo dopo l’incidente’’.

Sulla pgine facebook alcuni residenti del paese ossolano hanno commentato l'episodio, ma soprattutto è emerso che un'altra donna ha ricevuto la stessa telefonata. Si tratterebbe dalla suocera di un consigliere comunale vogognese. I truffatori avrebbero addirittura fatto il nome della figlia e del genero della donna.

Questo conferma che i malviventi erano sicuramente in zona, per poter raggiungere le case delle loro vittime in poco tempo, oppure che si tratta di persone del posto che conoscono le loro vittime.