“Pomeriggi in concerto” apre la stagione della Cappella Musicale del Calvario

Aprirà ufficialmente domenica 19 febbraio alle ore 18 la stagione artistica 2023 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. L'avvio del cartellone in occasione della Festa della Cella, celebrazione che ricorda l’arrivo di Antonio Rosmini al Calvario il 20 febbraio 1828 e la fondazione dell’Istituto della Carità.

In programma un concerto che si terrà nell’Aula Magna del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, nell’ambito della rassegna Pomeriggi in concerto 2023, e che vedrà impegnato il duo di viole Alto Clef, formato da Arianna Cartini e Silvia Rossi. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Carl Stamitz e Wilhelm Friedemann.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani, della Parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il patrocinio della Città di Domodossola e con il sostegno della Fondazione CRT.