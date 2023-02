Carnevale: tanti i festeggiamenti in Ossola nel fine settimana

A Trontano, il 18 febbraio, ritrovo è previsto alle 15.30 davanti alla cooperativa. Seguirà la sfilata delle maschere a cura del gruppo folk, con in testa il Garatun e la Scanaa. Il corteo si dirigerà verso il municipio. Nella sala consiliare il sindaco Renzo Viscardi consegnerà agli sposi le chiavi del Carnevale. La serata proseguirà all’area feste dove si svolgeranno giochi per bambini.

Prosege in Ossola il Carnevale. Molti gli appuntamenti in diversi paesi della valle.

A Premosello la Proloco e il circolo Arci organizzano il carnevale premosellese. È ormai tutto pieno per i posti a sedere al circolo il 19 febbraio. La Proloco fa sapere che è disponibile il servizio da asporto su prenotazione per polenta e salamini, gorgonzola tapelucco, chiamando il 335.7056107. Il servizio di distribuzione sarà attivo dalle 11.45 alle 12.15. Se il tempo lo permetterà verranno aggiunti tavoli nell’area esterna del circolo.

A Pieve Vergonte il 18 febbraio alle 19 al tendone parrocchiale riscaldato Carnival disco party con dj Lele di Rto. Alle 20.30 apertura del Carnevale con presentazione del Pipin Cigula e della Catarina 2023. Servizio bar con panini, salamelle, girelle, toma nostrana e crepes. Domenica 19 ritrovo dei carri allegorici, gruppi e maschere in piazza mercato e ai bambini verrà offerto un regalino. Alle 14.30 sfilata per il paese, alle 15 30 ci sarà la premiazione dei carri e dei gruppi. Alle 16.30 è prevista la distribuzione di polenta e salamini e alle 17 estrazione della lotteria di Carnevale e alle 18.30 seconda distribuzione di polenta e salamini. Il carnevale a Pieve è organizzato dalla parrocchia in collaborazione con il gruppo alpini Fomarco, il comune di Pieve Vergonte. Il corpo musicale Fomarco.