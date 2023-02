Servono 200 mila euro per realizzare il nuovo parcheggio libero di Mergozzo

Mergozzo in cerca di... parcheggi. E’ dei giorni scorsi la conferma della notizia che l’amministrazione del sindaco Paolo Tognetti intenderebbe realizzare un nuovo parcheggio. L’area già individuata – e in parte “preparata” – è quella lungo la strada provinciale che conduce a Candoglia. Lì, secondo le intenzioni del Comune, dovrebbe sorgere uno spazio libero per consentire, soprattutto ai turisti durante la stagione estiva, di poter lasciare la propria auto o moto e arrivare comodamente in centro paese. Perché lo spiazzo (realizzato lo scorso anno) divenga un vero e proprio parcheggio servono circa 200 mila euro, una cifra che Tognetti e giunta contano di inserire nel bilancio 2023-2025 in via di definizione.

Al momento è stato completato lo studio di fattibilità che era stato affidato a suo tempo. Con questa operazione l’amministrazione vorrebbe soddisfare le esigenze dei residenti e, al contempo, implementare le politiche turistiche. Negli anni Mergozzo, grazie a una serie di opere e alla riqualificazione del centro storico e delle spiagge, ha scalato posizioni nella graduatoria delle preferenze di italiani e stranieri che, spesso in camper, giungono in vacanza nel Verbano Cusio Ossola.