La colletta delle messe nelle chiese della Diocesi devoluta alle popolazioni terremotate in Turchia e Siria

La diocesi di Novara promuove il 19 febbraio nelle celebrazioni nelle parrocchie una colletta straordinaria a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia.

“Ancora una volta- scrive il direttore della Caritas diocesana don Giorgio Borroni - in modo particolare in questi ultimi anni, siamo chiamati ad un gesto di solidarietà verso una emergenza che, come tutti sapete, ha ormai dimensioni veramente catastrofiche. Attualmente in Siria e in Turchia sono migliaia le vittime e le persone ancora intrappolate sotto le macerie, numerosi gli edifici colpiti. Un bilancio ancora provvisorio che, secondo le Caritas locali, crescerà drammaticamente: in Turchia la zona interessata è molto vasta e difficile da raggiungere, anche per le rigide condizioni climatiche; in Siria il terremoto ferisce un Paese già dilaniato dalla guerra e dove oltre l’80 % della popolazione vive in povertà”.

“Si tratta di una raccolta esclusivamente economica – precisa don Borroni - che verrà convogliata a Caritas Italiana, secondo le indicazioni dei Vescovi, e messa a disposizione delle chiese locali delle due nazioni colpite secondo progettualità costruite insieme”.

I fondi raccolti possono essere trasferiti tramite bonifico bancario sul conto corrente:

Diocesi di Novara (Ufficio Caritas)

IBAN: IT 90 P 03069 09606 1000000 10083

con causale Terremoto Turchia e Siria 2023