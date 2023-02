Con un gol al 34' del primo tempo di Cabrini, i granata di mister Nino conquistano il derby contro il Piedimulera.

I granata non hanno messo al sicuro il vantaggio nella ripresa, nonostante il Piedimulera sia rimasto in 10 per l'espulsione di Pirazzi. Assedio nel finale degli ospiti, ma la Juve Domo regge e riesce a portare a casa tre punti preziosi.