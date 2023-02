Museo Immaginario presenta l'opera di Luigi Stoisa 'Untitled'

Museo Immaginario-École des Italiens e M.me Webb presentano a Domodossola l'opera di Luigi Stoisa 'Untitled'. Sarà visibile martedì 21 febbraio da Sali & Pistacchi in Piazza Mercato a Domodossola.

Luigi Stoisa nasce a Selvaggio di Giaveno (Torino) nel 1958, dove attualmente vive e lavora. La sua attività artistica ha inizio a partire dalla fine degli anni ’70, durante la sua esperienza scolastica, quando ancora è studente all’Accademia di Belle Arti di Torino, dove consegue il Diploma di Pittura.

Nel 1984, esordisce con la sua prima mostra personale negli spazi della Galleria Tucci Russo di Torino: la sua ricerca si avvia dunque nel corso degli anni Ottanta – l’epoca del post-modernismo – ed è proprio a questo periodo che risalgono le sue prime opere “mature”.

Da allora, tutta la sua poetica si è sempre concentrata sul mutamento della materia, che inesorabilmente modifica forme e immagini: per questo, al centro della sua produzione spicca il catrame – fortemente presente in numerose opere –, che trasforma se stesso e i materiali intorno a sé.

Stoisa, tuttavia, lavora con molti altri materiali, sperimentando tecniche sempre nuove, dalla pittura (declinata in molte forme) alla scultura (in terracotta e in bronzo), dalle installazioni polimateriche al disegno, “prima forma dell’idea”.

È stato protagonista di importanti eventi espositivi personali e collettivi e vincitore di premi per la realizzazione di sculture di arredo urbano e di edifici pubblici. Su di lui hanno scritto numerosi critici d’arte.

Sito dell’artista: www.stoisa.it







http://lecoledesitaliens.blogspot.com