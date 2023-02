Tanta gente in piazza Mercato per la distribuzione di polenta e sciriuii FOTO

Piazza Mercato è tornata ad animarsi per il carnevale. Questa mattina in tanti si sono ritrovati nel Borgo della Cultura per la tradizionale distribuzione di polenta e sciriuii. Dopo l'uscita del Tavan, lo storico giornale satirico domese, la sfilata della Corte di Mattarella e l'assaggio del primo salamino, che ha dato il via alla distribuzione di polenta e sciriuii.

La giornata proseguirà con la sfilata per le vie domesi. Alle 14,30 partirà la sfilata dei carri e delle maschere con la partecipazione dei gruppi folk del circondario, degli sbandieratori di Cocconato d'Asti e del gruppo Guggenmusik del Simplon Dorf, alle 16 si celebrerà il matrimonio del Togn e della Cia in piazza Mercato.