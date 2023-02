Un successo la serata di immagini di minerali e musica “Micromeraviglie” alla ex Cappella Mellerio di Domodossola.

La seconda edizione (la prima nel 2021) si è tenuta sabato 11 febbraio con il ricercatore di minerali e fotografo Mischa Crumbach e il musicista David Elsig (salterio vallesano), entrambi svizzeri del Canton Vallese. Ad introdurre la particolare serata, Daniele Piazza, per le Aree Protette dell’Ossola e Andreas Weissen per il Binntal Landschaftspark. Oltre 50 persone hanno partecipato alla serata in un emozionante viaggio attraverso le immagini e la musica.

“Si tratta di un’occasione di approccio ad un tema, quello dei minerali, solitamente ritenuto tecnico e 'per addetti ai lavori' – spiega Daniele Piazza – che, affiancato alla musica, acquista una potenzialità tutta nuova. Aree Protette Ossola e il parco transfrontaliero riconosciuto da Europarc Binntal Lanschaftspark, credono molto in questa iniziativa e la stiamo portando in diverse località italiane e svizzere, grazie al progetto Interreg Mineralp”.