Festival Trap alla collinetta dello sport

Un festival di musica trap a Villadossola. È quello che vuole organizzare in estate il gruppo Giovani Ossolani alla Collinetta dello Sport. Il sodalizio guidato da Manuel Imperiale nei mesi scorsi ha cercato di rilanciare il sistema dei bus notturni coinvolgere due discoteche della zona, dove il servizio è attualmente attivo.

Così il gruppo presenta l'iniziativa. "Stiamo per lanciare il Trapking Festival, un evento musicale che si terrà il 8 luglio nella bellissima collinetta dello Sport, un'area naturale di oltre 100.000 metri quadrati immersa nel verde.

L'organizzazione del festival è stata avviata dal nostro gruppo, che nei mesi scorsi ha cercato di rilanciare il sistema dei bus notturni, riuscendo a coinvolgere due importanti discoteche della zona, dove tuttora il servizio è attivo. Adesso abbiamo deciso di costituire un'associazione per organizzare eventi più grandi.

L'assemblea per la creazione dell'associazione si terrà per i primi di marzo nella sala consigliare del Comune di Villadossola, dove verranno votati il presidente e i membri fondatori. Il gruppo sta cercando sponsor e soci per organizzare il Trapking Festival e promuovere un evento mai visto e unico nel suo genere.

L’idea è fare iniziare l'evento nel primo pomeriggio, con partite di beach volley, animazione e giochi per i giovani. Ci saranno anche con birra Cocktail e area food . Nel corso della serata, il festival si trasformerà in una grande festival musicale con esibizioni di talenti locali ossolani e raggiungerà il clou con un famosissimo cantante del panorama della trap italiana. Vogliamo portare almeno 2500 giovani a Villadossola, faremo prevendite e ticket per l’ingresso in modo di garantire un ottimo servizio di sicurezza e ripagare l’artista di fama nazionale, il gruppo ha intenzione di trasformare l'area in una vera e propria città della musica, con un'ampia area dove i partecipanti potranno ballare e divertirsi. Il festival è stato pensato per portare la musica nella natura, creando un'esperienza unica per tutti i partecipanti e far capire quanti giovani talenti ci siano in tutta la provincia e per fare questo vogliamo coinvolgere tutte le associazioni Ossolane.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti, il gruppo ha previsto la creazione di un'area tende per ospitare i partecipanti e per rinnovare il messaggio lanciato con i bus notturni, se bevo non guido. Abbiamo anche l’intenzione di trasformare l'area ex 250 in un parcheggio temporaneo con navette a/r cercando la collaborazione degli attuali proprietari. La viabilità dell'evento sarà studiata con cura per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il gruppo invita tutti a partecipare al Trapking Festival e promette un evento straordinario che porterà musica straordinaria nella natura. Per ulteriori informazioni sul festival e per la candidatura come sponsor o socio o associazione, è possibile contattare il gruppo all'indirizzo e-mail trapkingfestival@gmail.com , seguiteci anche sulle pagine Giovani Ossolani su Instagram per rimanere aggiornati sulla riunione di inizio marzo".