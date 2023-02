Condanna Rimborsopoli, Cota: “"Farò ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”

"Farò ricorso alla CEDU Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, uno specifico rimedio che consente di intervenire e di rimediare di fronte ad ingiustizie come quella che ho subito". Lo scrive sul suo profilo Facebook Roberto Cota, - avvocato novarese, già presidente leghista della Regione Piemonte, e oggi esponente di Forza Italia - commentando la decisione della Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza a suo carico dell’appello bis emessa dalla Corte di Appello di Torino sulla vicenda dell’ uso dei fondi dei gruppi regionali.

È la stessa vicenda che ha visto condannata la sottosegretaria Augusta Montaruli che a seguito della sentenza, ha rassegnato le dimissioni, e che riguarda l’ex deputato e sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani.

"Continuo a ribadire - aggiunge Cota - la mia innocenza che, peraltro, è stata accertata dal Tribunale di Torino che mi ha assolto in primo grado perché il fatto non sussiste dopo due anni di pubblico dibattimento e che ha giudicato le spese contestate come legittime. Ma in Italia è possibile vivere questi incubi giudiziari: cinque processi per discutere di spese modeste, rifuse nella misura del triplo" .

Cota conclude ricordando Angelo Burzi, consigliere regionale di Forza Italia, coinvolto nell'inchiesta Rimborsopoli , morto suicida la vigilia di Natale del 2021, che Cota definisce "amico, uomo onesto e competente che non dimenticherò mai".