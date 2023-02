Grande successo per la sfilata del Carnevale Vigezzino. FOTO

Tutti vincitori, a pari merito. E’ stata una sfilata molto apprezzata dal pubblico quella di oggi, per la 46esima edizione del Carnevale Vigezzino. Che c’era voglia di tornare a festeggiare si è capito proprio dall’alta affluenza che si è registrata oggi pomeriggio a Re. E se i componenti dei vari Comitati hanno coinvolto tutti in un travolgente pomeriggio di allegria, non va dimenticato il grande e faticoso lavoro che sta a monte della realizzazione dei carri, fatto di lunghe serate di lavoro: una fatica che però è anche sano divertimento e che rinsalda genuine amicizie all’interno dei vari gruppi.

E così alla fine quest'anno sono stati premiati – a pari merito – tutti i carri partecipanti alla sfilata: Re, Toceno, Craveggia, Buttogno e Druogno; con un pensiero e un ricordo a Fabrizio Bonzani e a Matteo Barbieri, due giovani vigezzini molto legati al Carnevale, prematuramente scomparsi. La 46esima edizione del Carnevale Vigezzino proseguirà domani alle 19 con a cena dei Comitati, in compagnia del Trapula e la Mariana Bela (le maschere rappresentative del Vigezzino). Gran finale poi martedì con il “Carnuà di Gugnit” e il veglionissimo mascherato con Gianni e la sua fisarmonica.