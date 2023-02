Avis Ossolana in assemblea il 25 febbraio

Assemblea ordinaria annuale dei soci Avis domesi sabato 25 febbraio. Si svolgerà a partire dalle 14.30, in seconda convocazione, nella tensostruttura all’oratorio del Centro familiare.

Una riunione importante, visto che quest'anno l'assemblea sarà anche elettiva, per il rinnovo del consiglio direttivo per il quadriennio 2023-2027. È possibile presentarsi a votare anche con delega di chi non potesse partecipare (una sola delega per votante. Il modulo è disponibile sul sito www.avisdomo.it e in sede Avis Domodossola). Verranno anche consegnate le benemerenze di alto valore maturate sino al 21 dicembre 2022. Al termine dei lavori e dopo la proclamazione degli eletti ci sarà un rinfresco.

All'ordine del giorno anche la lettura, discussione e approvazione della relazione morale del consiglio direttivo, del conto economico 2022 e del preventivo 2023, oltre alla relazione dei sindaci revisori. Inoltre nomina dei delegati alle assemblee provinciale, regionale e nazionale.