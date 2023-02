Pallavolo, Serie C maschile: Domo sconfitta in casa della capolista Biella

Con la partita di sabato in casa della capolista Biella, si è chiuso per il 2mila8volley Domodossola il trittico di gare “impossibili” contro le prime tre squadre della classifica. Il match è andato, come da pronostico, ai padroni di casa: 3 a 0 con parziali di 25-21, 25-12 e 25-17. Domodossola ha comunque disputato una buona gara, giocando a testa alta e combattendo punto su punto, soprattutto nel primo e nel terzo set. E questo è avvenuto nonostante alcune defezione e nonostante coach De Vito abbia fatto ruotare tutti i giocatori convocati, compresi i giovanissimi Sirocchi e Putrino (entrambi classe 2006). Tra le fila del Domo infatti mancavano all’appello il centrale Brusa Restelletti e il regista Savoia ed inoltre il primo palleggiatore Boschi ha accusato un risentimento al polpaccio che l’ha praticamente bloccato da metà del secondo set in avanti. Coach De Vito ha quindi dovuto inserire in regia, in via del tutto emergenziale, lo schiacciatore Piroia, anch’esso indisponibile in attacco per un problema alla spalla.

Una serie di eventi sfortunati, che non hanno comunque pesato sullo spirito della squadra ossolana che nel primo set è stata addirittura spesso in vantaggio, mettendo in difficoltà un Biella preso probabilmente un po’ alla sprovvista. Bene quindi la mentalità e la voglia di lottare, bene anche la fase di ricezione. Il risultato purtroppo era scontato ed era difficile fare di più. Sfortunatamente i risultati del week-end non sono stati altrettanto positivi per Domodossola. Il Novara è infatti crollato ad Acqui Terme, che quindi è riuscito a superare in classifica proprio i domesi, mentre il Parrella Torino ha incredibilmente battuto la corazzata Vercelli, raggiungendo Domo in classifica (probabilmente la squadra torinese ha inserito un paio di pedine in più rispetto al girone di andata).

Ora quindi per lo Studio Immobiliare VCO Domo si prospettano 8 gare difficilissime nelle quali bisognerà provare a raccogliere il più possibile per ottenere la salvezza. Si inizierà già da domenica 26/02 quando al Palaraccagni (liceo Spezia) si giocherà il derby del VCO contro l’Altiora Verbania. Un match da non perdere quindi per tutti gli appassionati di sport domesi.