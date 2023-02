Terminati i lavori al caseificio d’alta quota dell’alpe Cortenuovo di Malesco

All’alpeggio Cortenuovo di Malesco sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione e sistemazione del caseificio e della stalla attigua in vista della prossima stagione.

“Nel 2021 sono stati già sistemati gli edifici che ci sono – ci spiega il sindaco Enrico Barbazza – In particolar modo la stalla che è stata divisa in due parti, una è rimasta stalla mentre l’altra è stata trasformata in caseificio con tutti i servizi igienici annessi”.

“È stata risistemata anche la baita del costude, per i lavori sono stati impegnati circa 200 mila euro, i lavori sarebbero dovuti terminare già l’anno scorso ma a causa del Covid si sono trascinati per le lunghe e li abbiamo ultimati a settembre” conclude il sindaco.

In primavera verrà promosso dal Comune il bando per l’utilizzo dell’alpeggio in modo che gli allevatori possano già “inalpare” da questa stagione.