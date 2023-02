Vittoria sofferta per la Juventus Domo, il Piedimulera meritava di più

Una vittoria preziosissima, ma quanta fatica per la Juventus Domo per aver ragione del Piedimulera.

L’ 1 a 0 finale, firmato da Luca Cabrini, dà fiato alle speranze dei granata e mette in seria difficoltà il Piedimulera, che ora è a 10 punti dalla prima formazione appena fuori dalla zona play out.

Parte meglio la Juventus Domo che segna e pare poter governare il campo, ma la squadra di Nino sciupa troppo e non riesce a metter dentro il gol del raddoppio che darebbe tranquillità. Facilitata anche dall’espulsione (alquantosevera da parte del direttore di gara) al 55’ di Pirazzi che lascia gli ospiti in dieci. Ma in condizioni di favore la Juventus Domo si spegne. Cresce il Piedimulera che alza il suo baricentro e crea problemi ai granata, che Bleve salva in un paio o tre di occasioni.

‘’ A noi stava stretto anche il pareggio – esordisce Luca Porcu, allenatore del Piedimulera - . Abbiamo creato molte più occasioni di loro ed anche in inferiorità numerosa abbiamo fatto noi la partita. E’ una sconfitta immeritata, devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Certo era una partita dentro o fuori , ma la squadra ha avuto il coraggio di giocarla, con personalità e il pallino del gioco lo abbiamo tenuto noi e ci è mancato solo il gol’’.

A commentare la vittoria in casa Juventus Domo è il direttore sportivo Luca Lepiani: ‘’Dopo la sconfitta a Omegna era importante vincere e far punti per smuovere la classifica. Prediamo per buona la prima mezz’ora del primo tempo e il risultato finale. Ora affrontiamo partita per partita’’.