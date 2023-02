Quaresima, in parrocchia raccolta di generi alimentari per famiglie in difficoltà

Le celebrazioni delle messe per il mercoledì delle ceneri, che segnano l'inizio della Quaresima a Domodossola, sono in programma il 22 febbraio alle 7.15 nel Santuario della Madonna della Neve. Alle 9, alle 15.30 alle 18 e alle 20.45 in Collegiata. Durante la celebrazione ci sarà la benedizione e l'imposizione delle ceneri e alle 19.30 all'oratorio la parrocchia propone la cena di digiuno con riso in bianco, pane e acqua dando in beneficenza l'equivalente in denaro della cena alla Caritas parrocchiale. Cena di digiuno che si ripeterà poi ogni venerdì di Quaresima sempre in oratorio alle 19.30.

Per il periodo della Quaresima, la parrocchia di Domodossola, come da alcuni a anni a questa parte, organizza ogni domenica una raccolta di generi alimentari per famiglie in difficoltà. Il 28 febbraio prima domenica di Quaresima saranno raccolti pasta e riso, il 6 marzo olio, il 12 marzo tonno e carne in scatola, il 19 marzo legumi in scatola, il 26 marzo zucchero, caffè e the, il 2 aprile passata di pomodoro, e infine il giorno di Pasqua il 9 aprile biscotti.

Accanto a questi gesti di carità ci saranno anche incontri di preghiera e riflessione che partendo dal tema scelto dalla diocesi per la Quaresima “Ai piedi della croce le parole dell'amore più grande” affronteranno diversi argomenti: intimità, benedizione, dialogo, corporeità, lutto. Gli incontri avranno inizio alle 20.45 si terranno nella cappellina dell'oratorio Sacro Cuore in via Monte Grappa sono previsti nei venerdì di Quaresima del 3, 10, 17, 25 e 30 marzo. Ogni venerdì di Quaresima in Collegiata alle 15.30 si svolgerà la Via Crucis.