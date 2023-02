Mountain bike, gli ossolani Parianotti e Milone alla Ciclistica Rostese

È iniziata la nuova stagione di mountain bike per due giovani ossolani provenienti dal vivaio de 'Il Ciclista' di Domodossola. Emanuele Parianotti, categoria Allievi primo anno, e Angelica Milone, Junior secondo anno, sono in ritiro in Liguria con la nuova casacca della Ciclistica Rostese.

La Rostese è un'importante società a livello regionale e nazionale ed unica attualmente in Italia a gestire tutte le categorie, da G a professionisti, sia su strada che fuoristrada. I due bikers ossolani avranno così la possibilità di mettersi in luce partecipando a gare di livello nazionale ed internazionale.

Parianotti e Milone approdano nella nuova società grazie ad una collaborazione iniziata lo scorso anno tra gli istruttori delle due compagini, aprendo nuove possibilità per i giovani del nostro territorio.