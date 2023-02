Genestredo, gufo reale liberato dal presidente della Provincia

Liberato nei boschi di Genestredo a Vogogna un gufo reale. Il bellissimo rapace era stato soccorso dagli agenti della polizia provinciale e curato dal veterinario Uberto Calligarich, responsabile del Centro di recupero per animali selvatici del Vco.

A riportare il gufo nel suo ambiente naturale anche un “falconiere” d'eccezione, il presidente della Provincia Alessandro Lana. “Questo è uno dei tanti motivi che ci devono portare a fare di tutto per mantenere nel nostro territorio un Cras. Grazie alla famiglia Calligarich, al comandare Maccagno e all'agente Scarsetti per avermi coinvolto in questa bella e, per me, nuova esperienza”.

(Foto social)