Corso di danze tradizionali piemontesi a Santa Maria Maggiore

A Santa Maria Maggiore il corso di danze tradizionali piemontesi – organizzato dal Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo - con Rinaldo Doro e Beatrice Pignolo. Musicista e studioso di musica popolare, Doro vanta una carriera musicale spesa in varie formazioni locali, e un rigoroso percorso di ricerca nell’ambito delle tradizioni canavesane intrapreso nel 1978 al fianco di Amerigo Vigliermo e il Coro Bajolese.

La passione per la danza popolare di Beatrice Pignolo nasce negli anni ’80, dopo l’interpretazione di alcuni ruoli di carattere spagnolo nel balletto classico. I primi approfondimenti alla “Academia de baile di Madrid” con uno studio sulle danze della corte spagnola in epoca barocca, mentre il primo viaggio alla scoperta del ballo popolare è in Catalunya, dove la tradizione è in piena rinascita e danze e musiche si riappropriano delle piazze di città e paesi. Il corso è aperto a tutti e dedicato anche ai meno esperti.

Si svolgerà presso l'Oratorio di Santa Maria Maggiore (in Piazza Risorgimento) dalle 14.30 alle 17.30 per tre sabati: 25 febbraio, 11 marzo e 27 maggio. Durante le lezioni verranno presentate le fonti di ricerca e analisi di alcune danze, patrimonio culturale della regione che i due esperti sanno divulgare e trasmettere con passione e competenza. Saranno introdotti i motivi storici e geografici che hanno “creato” e sviluppato alcune danze, per favorire un approccio più consapevole a gesti e movimenti, espressione di un mondo del passato che ci ha generato. Verranno inoltre prese in esame le numerose varianti e le tipologie di danze presenti e documentate sul vasto territorio della regione Piemonte, senza tralasciare paragoni e somiglianze con i territori limitrofi.

"L'idea di organizzare il corso di danze tradizionali piemontesi – spiega Alessandra Balconi, presidente del Gruppo Folk vigezzino – è nata per cercare di coinvolgere le persone del territorio e avvicinare anche chi non conosce questa realtà. Si parlerà di danze antiche e non solo di quelle tipiche del repertorio vigezzino: lo scopo di questa iniziativa è infatti proprio quello di portare alla scoperta e alla conoscenza della storia delle danze della nostra regione, profondamente legate al territorio piemontese".

Gli organizzatori ricordano che è richiesto l’uso di un paio di scarpe comode, ma che non facciano troppa presa sul terreno (possibilmente, non scarpe da ginnastica). Il corso è gratuito per i componenti del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, mentre gli esterni dovranno versare la quota annuale per il tesseramento (€ 12,00). Per le iscrizioni è possibile contattare Alessandra Balconi al numero 348.0357162. Ad oggi il Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo è composto da circa cinquanta persone (con la presenza anche di numerosi bambini e giovani) ed è aperto a chi volesse avvicinarsi a questa storica e bella realtà.