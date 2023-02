''Presto risolto il problema di piazza IV Novembre: faremo noi i lavori''

‘’Faremo noi i lavori visto che non possiamo più attendere che venga risolto il contenzioso in atto. Abbiamo perciò deciso di farci carico noi dei lavori e poi ci rifaremo sulla ditta interessata. Abbiamo già il via libera della Provincia. Abbiamo anche sollecitato Enel affinché l’illuminazione venga sistenata. Enel ha risposto che il lavoro è stato preso in carico e presto ci dirà quando interverrà’’. Massimo Gervasoni, assessore ai lavori pubblici di Villadossola, risponde così ai residenti della zona che lamentavano come da mesi l'illuminazione sia carente.

Gervasoni assicura che l’illuminazione sarà presto sistemata anche perché lì c'è un incrocio molto trafficato tra la strada della valle Antrona e due vie cittadine.

Il guaio era nato dopo l’intervento di una ditta edile che stava operando sulla rete idrica della zona. Durante gli scavi erano stati tranciati i cavi dell’illuminazione e da allora la piazza era rimasta quasi al buio.