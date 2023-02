Gruppo preghiera di Medjugorie, due iniziative per la Pace a Domodossola

Il 24 e il 25 febbraio a un anno dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, il gruppo di preghiera di Medjugorie dell'Ossola propone due iniziative per la Pace a Domodossola.

Il gruppo fondato da pellegrini di Medjugorje ossolani, dal primo appello del Papa a pregare per la pace in Ucraina un anno fa, ha iniziato ad organizzare il Rosario della Pace alla Grotta di Lourdes del Sacro Monte Calvario il 25 di ogni mese. È stato scelto il 25 perché proprio in quel giorno Marija Pavlovic riferisce alla comunità cattolica il messaggio della Madonna di Medjugorje.

In occasione dell’anniversario del conflitto, il gruppo intensifica la preghiera e il 24 febbraio -primo venerdì di Quaresima con partenza dalla prima cappella della via sacra- si svolgerà alle 15 la "Via Crucis per la Pace". Alle ore 17 al Santuario ci sarà la celebrazione della Santa Messa. Il 24 accompagnerà i fedeli lungo la via Crucis la guida di pellegrinaggi a Medjugorie di Milano Virgilio Baroni , che proporrà le meditazioni della via Crucis al Monte Krizevac di Medjugorie.

Il 25 febbraio, sempre alle ore 15, il consueto appuntamento con il Rosario per la Pace alla Grotta di Lourdes. “Ci sentiamo in comunione con Assisi, dove il Papa ha chiesto una 3 giorni di preghiera per la pace (da venerdì a domenica). Ad una anno dall'inizio della guerra in Ucraina – spiega la guida di Medjugorje Baroni - anche noi, in questo primo venerdì di Quaresima, rivolgiamo a Dio Padre che è grande nell'Amore e alla Regina della Pace la nostra preghiera per l’esito pacifico del conflitto in Ucraina e negli altri paesi in guerra”.