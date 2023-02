Villa mette all’asta un terreno

Si terrà venerdì 31 marzo alle 11 in municipio a Villadossola la procedura di vendita di un terreno comunale situato nei pressi dello svincolo della superstrada, dell’estensione di 162 metri quadri.

L’offerta minima è stabilita in 3.240 euro, chi volesse partecipare dovrà inviare o consegnare a mano un presso il Comune un plico contenete l’offerta entro e non oltre le ore 12 di giovedì 30 marzo e versare una caparra di 324 euro che sarà restituita a chi non si aggiudicherà l’asta.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Villadossola.