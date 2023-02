Cgil Piemonte in piazza per la pace il 24 e 25 febbraio

Il 24 febbraio 2022 veniva dato il via al sanguinoso e insensato conflitto tra Russia e Ucraina: da allora, come Cgil Piemonte, non abbiamo mai smesso di chiedere con forza la necessità di cessare il fuoco insieme al resto della società civile.

Nei prossimi giorni, ci troveremo a ricordare il primo anno dall’inizio di questa guerra senza precedenti: proprio per questo, non possiamo restare silenti davanti all’organizzazione delle piazze che la Rete Italiana per la Pace e per il Disarmo sta attuando, oltre che nel resto d’Italia, anche su diversi territori della nostra regione.

Attraverso la campagna “Europe For Peace” infatti, siamo chiamate e chiamati a scendere in piazza al fine di esprimere la nostra solidarietà al popolo ucraino e al fine di chiedere che venga aperta la possibilità a dialoghi e trattati di pace.

Per questo e per molto altro, parteciperemo alle mobilitazioni organizzate nei diversi territori della regione:

- Torino: 24 febbraio, ore 20:30, fiaccolata con partenza da Piazza Borgo Dora e arrivo in Piazza Palazzo di Città alle ore 21:30

- Vercelli: 24 febbraio, presidio ore 18:00, Piazza Cavour

- Cuneo: 24 febbraio, presidio ore 17:30, via Roma (davanti alla Prefettura)

- Casale Monferrato: 25 febbraio, presidio in Piazza Mazzini dalle 16:30 alle 19:00

- Biella: 24 febbraio, presidio ore 17:30 davanti al Battistero

- Novara: 25 febbraio, presidio ore 17:30, Piazza della Repubblica

- Avigliana: 25 febbraio, alle ore 15:30 al Salone Auditorium Bertotto e alle ore 17:00 in Piazza del Popolo

- Asti: 24 febbraio, corteo con partenza alle ore 18:00 da Piazza Roma

- Varallo: 24 febbraio, ore 21:00, fiaccolata con partenza dal Piazzale della Stazione e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele II

- Verbania Intra: 24 febbraio, ore 18:00, fiaccolata-corteo con partenza da Piazzale Flaim e arrivo alla Tettoia del Vecchio Imbarcadero