Il giornalista Enrico Fovanna presenta il suo nuovo libro 'Lunedì mi innamoro'

Il giornalista e scrittore di origini premosellesi Enrico Fovanna sarà il 24 febbraio alle 18 all'ex cappella Mellerio per la presentazione del suo nuovo libro 'Lunedì mi innamoro' edizione Giunti . L'evento è organizzato dalla libreria Grossi.

Il romanzo giallo è ambientato principalmente al collegio Plinio Faccaro di Pavia ma tocca anche diverse località ossolane e ha come protagonista Giorgio, un giornalista cinquantenne il quale riceve una richiesta di amicizia su facebook dal ragazzo che più di ogni altro condivise con lui la meraviglia dei vent'anni, durante l'università e la vita condivisa in un collegio. Si tratta di un amico morto da quasi trent'anni in circostanze che nessuno ha mai chiarito fino in fondo. Giorgio accetta l’invito e inizia a chattare con lo sconosciuto nel tentativo di smascherarlo.

Enrico Fovanna, giornalista per la redazione on line del quotidiano Il giorno e scrittore, dopo aver esordito con il giallo ambientato in Turchia 'Il pesce elettrico' con il quale si è aggiudicato il premio Stresa, ha dato alle stampe diversi libri e saggi che toccano temi sociali. In Ossola è questa la seconda presentazione del libro dopo quella di gennaio a Premosello. Introdurrà l'incontro con l'autore la giornalista Paola Caretti.