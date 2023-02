Rumianca ha festeggiato il Carnevale

Sono iniziati venerdì 17 febbraio i festeggiamenti del Carnevale di Rumianca organizzato dal Comitato in collaborazione con il circolo Arci. Sono partiti con la tradizionale cena delle costine, dei ciampit e delle parti di maiale non utilizzate per l’insaccatura dei salami.

“La tradizione di questa particolare cena -spiegano li organizzatori- deriva da tempi passati nei quali i salumi venivano insaccati dal Comitato. Attualmente, non essendoci più personale con esperienza e per rispettare le norme igenico-sanitarie il tutto viene preparato da un macellaio di fiducia presso strutture autorizzate appositamente per il comitato, sempre e rigorosamente secondo un procedimento artigianale”.

Il Carnevale è proseguito nel pomeriggio di Martedì Grasso con il giro del paese del carro dei pirati, accompagnato dai bambini in maschera che hanno ricevuto la cioccolata. A seguire distribuzione, presso il circolo, di polenta, salamini, gorgonzola e cotechini e mortadelle (questi ultimi salumi sono una particolarità caratteristica del carnevale della frazione di Pieve Vergonte). La serata si è infine conclusa con musica in allegria proposta da Miky.

Il comitato organizzatore, presieduto da William Rovaletti e dal presidente onorario Osvaldo Rovaletti, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e danno appuntamento al 2024.